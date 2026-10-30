García Jr. mantiene aspiraciones al título de Nascar

Rubén García Jr. reconoció que los resultados de la reciente doble fecha de Yucatán no fueron los esperados, aunque aseguró que su experiencia en la lucha por campeonatos le permite afrontar con confianza la definición de Nascar México Series 2026, programada para el próximo 8 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez.

“Sabíamos que Mérida era un arma de doble filo. Aunque no fue un mal fin de semana para nosotros, definitivamente no fue lo que estábamos esperando en cuanto a resultados se refiere”, expresó el piloto del auto 88 de Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis.

García Jr. aseguró que su equipo hará el trabajo necesario para buscar su sexta corona, por lo que se mostró con confianza. “Sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer para ganar nuestra sexta corona. Es una situación en la que nos hemos encontrado muchas veces, por lo que no es nada nuevo”, afirmó.

Tras finalizar como cuarto y tercero en las dos carreras disputadas en Yucatán, el piloto perdió el liderato que había mantenido desde el inicio de temporada, pero continúa en la pelea por el campeonato.

Actualmente ocupa el segundo lugar del Chase con 2,135 puntos, apenas cuatro por debajo de Xavi Razo, quien encabeza la clasificación con 2,139. Rubén Rovelo marcha en tercero con 2,127 unidades, seguido por Max Gutiérrez (2,111) y Alex de Alba (2,106).

Con el respaldo de su ingeniero Ramiro Fidalgo, García Jr. buscará aprovechar las prácticas y la preparación de su auto para disputar el título en La Gran Final 150 CDMX.