García Jr. rescata un valioso 7º lugar

El óvalo del Ecocentro Expositor de la Unión Ganadera de Querétaro fue testigo de otra gran actuación de Rubén García Jr., quien al mando del auto 88 de Canel’s protagonizó una remontada que le permitió sumar puntos importantes en Nascar México Series.

El experimentado piloto llegó al compromiso como líder del campeonato, manteniendo un paso sólido dentro del Top 10, esperando el momento indicado para atacar. Gracias al gran trabajo de su equipo en pits durante la carga de combustible, logró escalar posiciones hasta colocarse dentro de los primeros cuatro lugares.

Con apenas nueve vueltas por disputarse, la carrera ofrecía un panorama prometedor, sin embargo, en la vuelta 138 de las 147 pactadas apareció la bandera amarilla, obligando a definir todo en un espectacular reinicio de bandera verde, blanca y cuadros, pero Rubén se vio involucrado en el intenso tráfico, perdiendo terreno hasta caer al séptimo puesto, posición en la que finalmente concluyó la competencia.

Con este resultado, García Jr. se mantiene, de manera extraoficial, al frente del campeonato de Nascar México.

Max Gutiérrez fue 14º

Por su parte, Max Gutiérrez estuvo al mando del auto 23 de Canel’s, defendiendo con determinación el segundo lugar de la parrilla ante el constante acecho del auto 55, situación que permitió el acercamiento de los autos 14, 7 y 46.

La intensa presión comenzó a pasar factura y el piloto cedió algunas posiciones, concluyendo el primer stage en el quinto puesto, justo antes de la entrada a pits para el cambio de neumáticos.

A partir de ese momento, la carrera tomó un rumbo inesperado, pues Gutiérrez comenzó a reportar por radio movimientos tanto en la parte delantera como trasera de su unidad, situación que lo obligó a administrar el auto y ser cauteloso hasta el final de la competencia, cruzando finalmente la meta en la decimocuarta posición.