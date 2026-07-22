García prioriza puntos rumbo al campeonato

Rubén García Jr. reconoció que la sexta fecha de Nascar México, disputada en Querétaro, representó el desafío más complicado de la temporada para el equipo Canel’s.

Aunque el auto 88 no mostró la velocidad de las carreras anteriores, una buena parada le permitió acercarse a los puestos de podio antes de una accidentada rearrancada final.

“Nos costó mucho encontrar velocidad. A pesar de ello, una buena parada en ‘pits’ nos colocó en posición de pelear por el podio, pero una caótica rearrancada de bandera verde, blanca y cuadros nos complicó la carrera”, explicó el piloto, quien perdió varias posiciones en la última vuelta y terminó séptimo.

Buena posición

García Jr. destacó que, pese a las dificultades, el resultado permitió rescatar 37 puntos y conservar el primer lugar de la clasificación general.

“Al final conseguimos buenos puntos para seguir manteniendo el liderato, a falta de dos fechas para concluir la temporada regular”, señaló antes de la séptima competencia del calendario.

El representante de Canel’s suma 252 unidades y encabeza una cerrada batalla frente a Alex de Alba, con 239; Eloy Falcón, con 234; Rubén Rovelo, con 214, e Irwin Vences, con 212.

La siguiente parada será San Luis Potosí, escenario donde comenzó la campaña con una victoria que lo colocó al frente del campeonato. Su temporada incluye triunfos en San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez, una “pole position” en Tulum, un tercer lugar en Puebla y un segundo puesto en Aguascalientes.

Estos resultados le han permitido permanecer en la cima durante las seis fechas celebradas y llegar al tramo decisivo como el rival a vencer.