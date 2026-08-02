García y Gutiérrez llevan sonrisas a hospital

Rubén García Jr. y Max Gutiérrez iniciaron las actividades de la séptima fecha de Nascar México Series con una visita a la ludoteca El Rincón de Juan Pablo, perteneciente a la Fundación Juan Pablo, en San Luis Potosí.

Como parte de la labor social con su escudería Canel’s Racing, los pilotos convivieron y jugaron con niñas y niños atendidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto. Durante el encuentro repartieron autógrafos y dulces, con el propósito de brindarles un momento de alegría mientras enfrentan situaciones complicadas de salud.

Tras cumplir con esta labor social, García Jr. y Gutiérrez se enfocan en la competencia que se disputará la tarde de este domingo 2 de agosto, a las 13:30 hora, sobre 200 vueltas y con una etapa programada en el giro 90.

Ambos competidores buscarán un resultado favorable —de ser posible la bandera a cuadros— para fortalecer sus aspiraciones de avanzar al Chase y aspirar al campeonato del serial de Automovilismo.