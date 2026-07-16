Gemelos Espinosa refuerzan a Delfines

Los futbolistas chiapanecos Alexis y Alexander Espinosa Jiménez fueron anunciados como nuevos refuerzos de Delfines de Coatzacoalcos, club que afrontará la temporada 2026-27 luego de conseguir el ascenso a la Serie A de la Liga Premier.

Los gemelos, originarios de Tuxtla Gutiérrez, llegan con experiencia en distintas categorías del sector profesional mexicano y se integrarán al proyecto encabezado por el director técnico Iván Liévano, ratificado por la directiva, a la que por cierto llegó Martín Calderón —exintegrante de Jaguares de Chiapas— quien asumirá funciones como nuevo director deportivo.

Condiciones

Alexis Espinosa se desempeña como defensa y procede del equipo Tapachula FC de la Serie A, donde se consolidó como habitual en el once titular.

El zaguero permaneció durante tres torneos con el conjunto chiapaneco: Apertura 2024, Clausura 2025 y la temporada 2025-2026, etapa en la que sumó continuidad y experiencia.

Por su parte, Alexander Espinosa reforzará el ataque de los Delfines luego de disputar la primera mitad de la campaña 2025-26 con Montañeses FC —también en la Serie A— y la segunda con Dragones de Oaxaca, de la Serie B.

Su trayectoria en la Liga Premier comenzó de igual forma con Tapachula, club al que representó durante el Apertura 2024 y el Clausura 2025.

Con estas incorporaciones, Delfines de Coatzacoalcos suma talento chiapaneco para su regreso a la Serie A, y en tanto que Alexis buscará aportar seguridad defensiva, Alexander intentará brindar movilidad y contundencia al frente.