Genki School invita al “Legado Samurai”

Con bombo y platillo fue presentado el Festival “Legado Samurai”, evento con causa organizado por el Colegio Japonés Genki School, programado para celebrarse el sábado 13 de junio —a las 4:00 de la tarde— en las instalaciones del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Carmen Villegas, directora general del Colegio Japonés Genki School, fue la encargada de presentar las diferentes actividades que conforman el “Legado Samurái”, resaltando la carrera recreativa “Ronin Running”, la cual se realizará en modalidad de parejas (un adulto y un niño), invitando a los participantes a que lleguen disfrazados (cosplay), con el fin de impulsar la unión familiar.

La inscripción tendrá un costo de 400 pesos, con derecho a números y medallas y se premiará en dos categorías: niños de 7-9 y de 10-14 años. Los primeros lugares ganarán haoris (chaqueta tradicional japonesa, similar a un kimono corto), además de premios de los patrocinadores.

La directora informó que el evento tendrá un enfoque social, ya que lo recaudado en esta jornada del Legado Samurai será destinado a apoyar tratamientos para niños con cáncer y comedores comunitarios del DIF.

Las inscripciones pueden realizarse en las instalaciones del Colegio Japonés, que se ubica en la calle Vicente Guerrero número 503 de la Colonia Castillo Tielemans y para mayores informes los interesados pueden comunicarse al teléfono 9612074895.

Otras actividades

En el ámbito deportivo también se llevará a cabo el “Mundialito México-Japón”, el cual estará dirigido para niños de 10 y 11 años, extendiendo la invitación a otras escuelas.

Dentro del plano cultural se celebrara el Festival de las Estrellas (Tanabata), en el que las personas escribirán sus buenos deseos en tiras de papel de colores (Tanzaku) que se cuelga en ramas de bambú.

Adicionalmente, se presentará un programa cultural con música y gastronomía tradicional de Japón, a fin de promover el intercambio cultural con los visitantes.

Finalmente, el comité organizador remarcó que las actividades arrancarán a partir de las 16:00 horas y el acceso será totalmente gratuito, por lo que se invita no solo a su comunidad estudiantil, sino en general a las familias tuxtlecas a divertirse y conocer más de la cultura japonesa.