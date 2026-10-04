Georgina Rodríguez se sumó a la polémica de Cristiano

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, publicó y posteriormente eliminó una historia en Instagram en la que cuestionaba al seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, en medio de la polémica generada por la salida del histórico goleador de la concentración del combinado luso en Dinamarca.

La publicación compartida por Georgina contenía una frase atribuida falsamente a Alex Ferguson, histórico entrenador del Manchester United que fichó a Cristiano Ronaldo en 2003. Dicho mensaje cuestionaba la decisión de Jorge Jesus de convocar al delantero si no tenía intención de utilizarlo: “Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía la intención de utilizarlo, entonces, ¿por qué lo convocó?”.

Al compartir la publicación, Georgina acompañó el mensaje con una crítica directa al técnico portugués: «No sé cómo es que este señor puede tener el nombre de Cristo». Sin embargo, poco después decidió eliminar la historia de su cuenta de Instagram.

La publicación original pertenece a la página Hispanic Sports Media y continúa disponible en esa red social. No obstante, la frase atribuida a Ferguson no presenta una fuente confirmada y tampoco ha sido localizada en los principales medios de comunicación europeos, por lo que se trata de una cita sin respaldo documental.

La postura de Georgina se suma a las muestras de apoyo que Cristiano Ronaldo ha recibido de su entorno familiar desde que abandonó la concentración de Portugal. Su hermana mayor, Elma Aveiro, también se ha pronunciado públicamente en defensa del delantero durante la controversia con Jorge Jesus.