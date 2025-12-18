Geovani Abadía Hau destaca un año positivo

El director de la Liga Palapa Fut 7, Geovani Abadía Hau, acudió al estudio de TVO Cuarto Poder, donde compartió un balance positivo de lo que representó el 2025 para esta organización deportiva, un año que marcó un momento especial al cumplirse la primera década del proyecto.

En entrevista, Abadía Hau destacó que celebrar los diez años de la liga es motivo de orgullo al tratarse de un esfuerzo que ha crecido de manera constante y que ha logrado consolidarse como una de las opciones más sólidas para la práctica del Futbol 7 en la entidad, gracias al respaldo de jugadores, equipos y colaboradores.

El directivo señaló que, además del campeonato regular, los proyectos alternos han tenido una respuesta favorable, mencionando de manera especial a la Liga MX de Futbol 7 y la Copa Jaguar, que han fortalecido el calendario anual y han permitido ampliar la participación de escuadras, elevando el nivel competitivo y la organización.

Abadía subrayó que el trabajo hecho a lo largo del año ha sido posible gracias a un equipo comprometido, que comparte la visión de ofrecer espacios deportivos bien estructurados y con proyección a largo plazo, lo cual se ha reflejado en la aceptación que mantienen los torneos.

Nuevo desafíos

De cara al futuro, el director de la Liga Palapa Fut 7 se mostró optimista y confiado en que el 2026 traerá nuevos retos y mayores logros, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, con la intención de seguir innovando y consolidando cada uno de los proyectos en marcha.

“Estamos muy contentos por lo que se logró en este 2025; cumplir diez años no es sencillo y habla del esfuerzo de mucha gente. Vamos por un 2026 con más crecimiento, más torneos y más oportunidades para todos los que confían en la Liga Palapa”, expresó.