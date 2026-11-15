Geovanni Abadía a la selección nacional

El talento chiapaneco tendrá presencia internacional con Geovani Abadía, quien se integrará a la delegación de México que participará en la Copa América de Futbol 7 2026, que tendrá como sede Porto Alegre, Brasil.

Como parte de LF7MX Sureste, Abadía asumirá el compromiso de contribuir al crecimiento de esta disciplina y aportar su experiencia al representativo nacional, en una competencia que reunirá a selecciones del continente americano.

A través de un mensaje, el representante chiapaneco agradeció la oportunidad de formar parte de este proyecto y destacó que afronta el reto con humildad, disposición para aprender y el deseo de colaborar para que México consiga un buen resultado en territorio brasileño.

Asimismo, reconoció el respaldo de su equipo de trabajo, familiares, amigos y patrocinadores, al señalar que este logro también pertenece a quienes han acompañado su camino y han confiado en su labor.

La presencia de Geovani Abadía representa una oportunidad para proyectar el trabajo que se realiza en Chiapas dentro del Futbol 7 y llevar el nombre del estado a escenarios internacionales, con la ilusión de dejar huella en la competencia continental.