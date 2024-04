Chivas sorprendió al Monterrey en su propia casa y le quitó el impresionante invicto con un 0-2.

El conjunto de Fernando Gago arribó como la víctima al Estadio BBVA, pero aprovechó una expulsión durante el primer tiempo y un autogol en la recta final para quedarse con los tres puntos.

El lateral derecho de los Rayados, Gerardo Arteaga, fue quien recibió la tarjeta roja por insultar al árbitro central, Adonai Escobedo.

De acuerdo con el informe arbitral, el integrante de la Selección Mexicana utilizó “lenguaje ofensivo o insultante”; sin embargo, el propio jugador rayado salió a desmentir dicha situación.

“Lo de cabrón jamás lo dije. Van dos faltas que me hacen, no mames. Una jugada antes me pidió disculpas porque dijo que no vio la falta”, reveló el canterano del Santos Laguna.

No obstante, a través de sus redes sociales, Gerardo Arteaga también aprovechó para mandarle un mensaje a toda la nación de Rayados y aceptó su equivocación.

“Quiero pedir una sincera disculpa a mis compañeros, cuerpo técnico y afición. Asumo 100% mi responsabilidad y no buscaré excusarme con nada. Les prometo que no volverá a pasar y seguiré trabajando”, compartió.