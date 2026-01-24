Germán Berterame es criticado en redes

La selección mexicana sufrió para derrotar (0-1) a Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el pasado jueves en su primer partido amistoso de 2026.

El Tricolor volvió a quedar a deber con su funcionamiento, aunque, finalmente, rompió su mala racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

De esta manera, el equipo de Javier Aguirre comenzó el año con un triunfo importante para tomar confianza de cara a la Copa del Mundo, que comienza en menos de cinco meses.

La victoria para México llegó gracias a un autogol de Richard Peralta, quien no fue capaz de cortar un centro de Jesús Gallardo y terminó mandando el balón al fondo de su propia portería.

Pocos se salvaron

El pobre desempeño de la escuadra mexicana fue colectivo; sin embargo, algunos jugadores destacaron un poco más que otros. Tal es el caso de Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Obed Vargas, quienes dieron un paso al frente contra los canaleros.

Desafortunadamente, otros elementos de la selección mexicana no tuvieron su mejor actuación y dejaron más dudas que certezas sobre futuras convocatorias rumbo al siguiente Mundial.

Uno de ellos fue Germán Berterame, quien no contribuyó al marcador, a pesar de que tuvo una ocasión clara de anotar. En las redes sociales, el argentino naturalizado mexicano fue objeto de críticas por su desempeño al tener la oportunidad de ser titular con el Tricolor de Javier Aguirre.

En X (antes Twitter), el exatacante del Atlético San Luis recibió una fuerte lluvia de comentarios de diferentes aficionados. “Mejor te digo los que no deben estar: Ángel Malagón, Jorge Sánchez, Charly Rodríguez y Germán Berterame”, publicó el usuario @tavoccodee.

“Jugadores vienen, jugadores van y ni sienten cariño por el equipo que juegan, a la primera se largan y sin agradecer todo lo que les dio el CFM a ellos y a sus familias. Ahí está el Germán Berterame, malagradecido, pura conveniencia de ser naturalizado mexicano”, mencionó la usuaria con la cuenta @DianaCa94101580.

“Ya deja de hablar de Berterame, ¿no entiendes? Ese argentino no irá al mundial”, señaló @BlueCFM_ en otra crítica a los narradores del encuentro.