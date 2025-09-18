Gigantes brillan en la Copa Peperami

La Academia Gigantes tuvo una destacada participación en la fase estatal de la Copa Peperami, torneo organizado por el Club de Basket DAE con motivo de su aniversario. Durante tres días de intensa actividad en las canchas de Caña Hueca, se vivieron emocionantes enfrentamientos que reunieron a equipos provenientes de distintas regiones de Chiapas.

Desde la primera jornada, la academia mostró su fortaleza y compromiso en cada una de las categorías en las que participó. Con gran determinación, las escuadras salieron dispuestos a dejarlo todo, demostrando no solo su talento individual, sino también el trabajo en conjunto que caracteriza a la institución.

Acción en la cancha

El esfuerzo y la disciplina de los jugadores rindieron frutos al consagrarse campeones en varias divisiones. En la rama varonil, la categoría 2010 se coronó tras un torneo impecable, mientras que la 2012 femenil hizo lo propio al superar a rivales de gran nivel. Por su parte, los equipos mixtos de los sectores 2014 y 2016 mostraron su calidad y se llevaron el primer puesto de sus respectivas divisiones.

No todo se quedó ahí, pues la categoría 2012 varonil también tuvo una sobresaliente actuación, alcanzando el tercer lugar y subiendo al podio con gran orgullo. Estos logros reflejan el compromiso y la preparación que la Academia Gigantes mantiene día a día para formar jugadores con fundamentos sólidos y pasión por el deporte.

Además de los campeones, otras categorías de la academia dejaron una huella importante en el certamen. Los cuadros 2008-2009 varonil, 2012 Gigantes Negros, 2014-2015 Desarrollo y 2016-2017 Desarrollo participaron con gran entrega, enfrentando a conjuntos experimentados y demostrando que el proyecto continúa creciendo con una base sólida de jóvenes promesas.

La Copa Peperami se convirtió en una verdadera fiesta del Basquetbol, en la que padres de familia, entrenadores y aficionados se dieron cita para apoyar a su favoritos. El ambiente en Caña Hueca fue vibrante, con gritos de aliento y emociones que acompañaron cada punto y cada jugada.

Para Gigantes, estos resultados representan un paso más en su objetivo de formar no solo jugadores, sino también personas comprometidas con el trabajo en equipo y el desarrollo personal. Cada torneo es una oportunidad para medir el crecimiento de los atletas y fortalecer los lazos que unen a la gran familia que integra la institución.

El torneo contó con la presencia de escuadras de diversos municipios del estado, lo que elevó el nivel y motivó a todos los participantes a dar lo mejor de sí. El Club de Basket DAE, organizador del evento, cumplió con su meta de celebrar su aniversario promoviendo la sana competencia y el compañerismo.

Con el cierre de esta fase estatal, la Academia Gigantes reafirma su compromiso de seguir trabajando por las nuevas generaciones y continuar impulsando el Basquetbol chiapaneco hacia nuevos retos. Estos campeonatos son un reflejo del esfuerzo colectivo y de la pasión que se vive dentro y fuera de la cancha.