Gigantes conquista el título femenil

La Academia Gigantes escribió una página importante en el Basquetbol chiapaneco al proclamarse campeona estatal de la categoría 2013 femenil de las Competencias Estatales Ademeba Chiapas 2026, consolidando un proyecto deportivo que ha apostado por el desarrollo integral de sus jugadoras desde las categorías formativas.

El conjunto levantó el trofeo después de un torneo en el que mostró disciplina, entrega y un gran trabajo colectivo, cualidades que le permitieron superar cada compromiso hasta quedarse con el campeonato estatal, convirtiéndose en uno de los equipos protagonistas del Basquetbol femenil en Chiapas.

Más allá del resultado deportivo, este logro representa el esfuerzo de meses de entrenamiento, sacrificio y dedicación de parte de las atletas, quienes encontraron su recompensa al intenso trabajo realizado. Cada práctica, cada sesión física y cada aprendizaje fueron parte del proceso que hoy las coloca como las mejores del estado en su categoría.

Entrenador

El entrenador del equipo destacó que este campeonato es el reflejo del compromiso mostrado por cada integrante del plantel y del respaldo que las familias brindaron durante todo el proceso competitivo. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las niñas por mantener siempre una actitud positiva y no rendirse ante la adversidad.

De igual manera, agradeció la confianza depositada por los padres de familia, quienes se convirtieron en un pilar para que las deportistas pudieran cumplir con entrenamientos, viajes y competencias, acompañándolas en cada paso rumbo.

También reconoció el apoyo de la Academia Gigantes por brindar las condiciones necesarias para el crecimiento del proyecto, así como a los diferentes clubes de Tuxtla Gutiérrez que aportaron jugadoras para fortalecer el representativo estatal, demostrando que la unión entre instituciones puede generar grandes resultados para el deporte chiapaneco.

Como parte de los agradecimientos también fueron mencionados Sergio Heredia por el respaldo brindado durante el proceso, así como Henry Balbuena, quien colaboró en el cuidado y la atención de las jugadoras durante la competencia.

Este logro representa mucho más que una medalla. Para el cuerpo técnico y las familias significa la confirmación de que el trabajo constante, la disciplina y los valores siguen siendo la base para formar tanto deportistas como personas. El mensaje hacia las campeonas fue claro: ganar un título es motivo de orgullo, pero la verdadera victoria será conservar siempre la humildad, el respeto y el compromiso dentro y fuera de la cancha.

Con este resultado, la generación 2013 de la Academia Gigantes se convierte en campeona estatal de Ademeba Chiapas 2026 y fortalece su camino rumbo a nuevos retos, ilusionando con la posibilidad de seguir representando al estado en futuras competencias nacionales.