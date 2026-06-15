Gigantes dominan el Estatal Ademeba 3x3

La Academia Gigantes tuvo una destacada participación en el Campeonato Estatal Ademeba Chiapas 3x3 2026, logrando una cosecha de resultados que la colocó entre las instituciones más exitosas del certamen, al obtener cuatro títulos estatales, además de dos subcampeonatos y sobresalientes actuaciones en otras categorías.

El evento reunió a equipos provenientes de diferentes municipios de la entidad, quienes buscaron su lugar entre los mejores exponentes de esta modalidad. Sin embargo, los representativos de Gigantes demostraron una vez más el trabajo que realizan en la formación de sus jugadores, reflejando en la cancha disciplina, compromiso y un alto nivel competitivo.

Los primeros campeonatos llegaron en las categorías 2016-2017 Varonil y 2016-2017 Femenil, donde los jóvenes talentos de la academia mostraron gran coordinación y determinación para quedarse con el primer lugar de sus respectivas divisiones.

A estos éxitos se sumaron los títulos obtenidos en la categoría 2012-2013 Varonil y en la 2010-2011 Femenil, consolidando una jornada histórica para la institución, que vio recompensado el esfuerzo realizado durante meses de preparación y entrenamiento.

2014 Varonil y 2014 Femenil

Por su parte, las categorías 2014 Varonil y 2014 Femenil finalizaron como subcampeonas estatales tras protagonizar intensos encuentros durante la fase final. Aunque no pudieron quedarse con el campeonato, dejaron en evidencia el potencial y crecimiento de sus jugadores.

Asimismo, las escuadras 2017 Femenil y 2010 Varonil también tuvieron una participación destacada, demostrando el amplio trabajo que la academia desarrolla en todas sus categorías y reafirmando el compromiso con la formación integral de nuevos talentos.

Resultados

Directivos, entrenadores y familiares celebraron los resultados obtenidos, destacando que cada logro es producto del esfuerzo conjunto entre jugadores, cuerpo técnico y padres de familia, quienes acompañan constantemente el desarrollo deportivo de los jóvenes atletas.

Con estos resultados, Academia Gigantes continúa consolidándose como una de las principales referencias del Basquetbol formativo en Chiapas y reafirma su objetivo de seguir impulsando nuevas generaciones de deportistas capaces de competir al más alto nivel estatal y nacional.