Gilberto Mora causa baja para amistosos

Gilberto Mora causó baja de la selección mexicana debido a molestias físicas que arrastra desde el inicio del torneo Clausura 2026 con su equipo, los Xolos de Tijuana, según informó el cuadro nacional.

El mediocampista no estará en los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia; en su lugar entrará el futbolista de las Águilas del América Alexis Gutiérrez.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que, tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana Gilberto Mora causará baja de la concentración”, se puede leer en el comunicado del Tricolor.

“En coordinación con su club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, agregaron.

El volante de los azulcrema se incorporará el miércoles 21 de enero en la ciudad de Panamá, antes del primer encuentro de la selección mexicana en este 2026.

El jueves (19:00 horas), México enfrenta a la selección canalera en el estadio Rommel Fernández, y el domingo 25 de enero (14:00 horas) hará lo propio contra Bolivia, en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en La Paz.