Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup

No es ningún secreto que Gilberto Mora se ha convertido en uno de los grandes referentes del Futbol mexicano a pesar de su corta edad. El jugador de Xolos de Tijuana, quien ya ha tenido participación con la selección mexicana, continúa ganando reflectores gracias a su talento, personalidad y madurez dentro de la cancha.

Con la entrega que lo caracteriza cada vez que pisa el césped, Mora sumó un nuevo logro a su naciente carrera al conquistar la Baja Cup con los Xolos, torneo binacional que enfrentó al cuadro fronterizo con el San Diego FC de la MLS.

El joven mediocampista, que ingresó en la parte complementaria, pudo celebrar la victoria de Tijuana por (2-1) sobre el conjunto estadounidense. Sin embargo, más allá del resultado, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al convertirse en el futbolista más ovacionado por los aficionados mexicanos presentes en el estadio.

En videos compartidos por Azteca Deportes en redes sociales, se observa a Mora correspondiendo al cariño de la afición con saludos y gestos de agradecimiento, mientras decenas de seguidores aprovechaban la oportunidad para tomarse una fotografía y guardar un recuerdo junto a una de las mayores promesas del balompié nacional.

Gilberto Mora, quien apunta a dar el salto al Futbol europeo una vez que cumpla la mayoría de edad, buscará cerrar de la mejor manera el Apertura 2026 para mantenerse en el radar de la selección mexicana y ganarse un lugar dentro del proyecto encabezado por Rafael Márquez.