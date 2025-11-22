Gilberto Mora envía a Xolos a Liguilla

De nuevo, Gilberto Mora fue decisivo para los Xolos de Tijuana. En el juego de “play-in” entre el sexto y séptimo lugar del torneo, el juvenil mexicano fue quien terminó por decidir el partido. Pese a que los Bravos de Juárez pegaron primero en el compromiso, los dirigidos por Sebastián Abreu supieron darle la vuelta, y así clasificar a los cuartos de final, donde se medirán con Tigres.

Sin embargo, al minuto 59, cuando el encuentro estaba empatado a un gol, Mora tomó el balón luego de un pénalti a favor de los suyos, y como un veterano sin presión, ejecutó el cobro de una manera excelsa.Así fue el gol depénalti de MoraTras una falta en el área cometida por los Bravos, y ya cuando jugaban con uno menos, el mediocampista de 17 años de edad decidió que era su momento para adelantar a Xolos, y lo hizo con un lanzamiento a lo Panenka, que dejó completamente vencido a Sebastián Jurado, arquero de Juárez.

Finalmente, y con el partido prácticamente decidido, los locales pusieron el último clavo en el ataúd para Juárez, con el gol de Ezequiel Bullaude al minuto 91, para poner el 3-1 en el marcador final.

