A 134 días de que empiece el Mundial de 2026, se presentó en el Monumento a la Revolución el calendario completo de la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo en México, un evento que será totalmente gratuito y que recorrerá nueve ciudades del país.

Con la presencia de Jurgen Mainka, director general de FIFA México; Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de CDMX; Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial, y Clara Brugada, la jefa de gobierno de CDMX, se anunciaron los detalles de este evento en el que los aficionados podrán tomarse fotos con la Copa del Mundo y vivir “una experiencia inmersiva en un formato interactivo” proporcionado por Coca-Cola.

Primero, el trofeo llegará al país el 26 de febrero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a partir de ahí, empezará el recorrido por estas ciudades: Guadalajara, León, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y la Ciudad de México. Durante la Copa del Mundo, Jurgen Mainka reveló que “en México esperamos más de 800 mil personas en cada uno de los estadios y más de 6 millones en los FIFA Fan Festival”.

En la Ciudad de México, el trofeo estará exhibido en la Utopía de la Magdalena Mixhuca. A continuación, te presentamos los días y los lugares donde estará el trofeo de la Copa del Mundo.