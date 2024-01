Gira Profesional Mexicana es de gran ayuda: Pereda

El PGA Tour se fundó en 1968, y en estos 56 años de existencia, solo 10 golfistas mexicanos consiguieron su tarjeta para competir con los mejores del mundo.

El veracruzano Raúl Pereda se ganó un lugar para la temporada de 2024 y —al verlo en retrospectiva— considera que no podría ser posible sin su experiencia en la Gira de Golf Profesional Mexicana. Pereda debutó en el PGA Tour en el México Open; sin embargo, se convirtió en profesional en 2017 y dos de sus victorias más importantes las tuvo en León (2018) y en Monterrey (2022).

Esos eventos resultaron clave en el camino de un chico que hoy por fin ha entrado a la élite de su deporte, ese que —durante los más recientes años— ha dado pasos muy grandes en México.

A la llegada de Raúl al PGA Tour, hay que agregar la presencia de Gaby López y María Fassi en el LPGA y —desde luego—, por más controversial que sea, la representación mexicana en LIV Golf, a través de Abraham Ancer y Carlos Ortiz. A final de cuentas, el polémico circuito árabe cuenta con muchos de los mejores jugadores en el mundo.

De acuerdo con el golfista de Córdoba, Veracruz, “la Gira de Golf Profesional Mexicana está haciendo una gran labor para desarrollar al deporte en México. Estar ahí y competir ayuda mucho. Yo seguiré jugando cada que pueda, porque es un gran lugar para probar todos mis cambios, mis adaptaciones y estar bajo presión”.

Olímpicos, la meta

El Golf es uno de los deportes más antiguos. Aunque no existe una fecha exacta sobre su aparición, varios reportes periodísticos y aseveraciones de historiadores apuntan a que se jugó por primera vez en 1457, y en París 1900 (la segunda edición de los Juegos Olímpicos en la era moderna) tuvo su primera participación como parte del programa que integra el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario.

Es cierto que ha entrado y salido de la cita que reúne al deporte cada cuatro años, pero nadie puede negar que es una disciplina que tiene historia dentro del evento. En Río de Janeiro 2016 volvió a ser considerado como deporte olímpico y ahora, 124 años después de su primera aparición en los Juegos, 120 golfistas buscarán la medalla de oro —nuevamente en Francia— y el mexicano Raúl Pereda quiere ser uno de ellos.

“Desde hace unos años, me encantó la idea de estar en los Juegos Olímpicos. Cuando el Golf regresa y veo a Rodolfo Cazaubón en Río de Janeiro; luego a Abraham Ancer y a Carlos Ortiz en Japón, dije ‘yo quiero ir a París’. A partir de ahí, busqué los puntos en el ranking mundial y pasé años compitiendo”, compartió el único jugador tricolor que en la actualidad cuenta con tarjeta en el PGA Tour, en entrevista exclusiva.

En la Universiada de China Taipei de 2017 fue parte del equipo que entregó dos preseas a la delegación nacional. En la rama individual, se colgó la medalla de oro —con un muy respetable 16 bajo par— y, por si fuera poco, un año más tarde ganó la presea de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, al firmar un 11 bajo par.

No obstante, hay un objetivo pendiente: llevar la bandera mexicana a lo más alto en unos Juegos Olímpicos. Se trata de un sueño que ha abrazado desde hace mucho tiempo y considera que 2024 puede ser el año para materializarlo. “El día que me digan ‘manda tu formato (para los Juegos Olímpicos)’, lo haré sin pensarlo. Me da mucho orgullo poder representar a México, y más soñar con que se cante el Himno Nacional en la entrega de preseas”, agregó el de Veracruz, con gran emoción.

A pesar de estar a 203 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, Pereda todavía puede conseguir su llamado a la máxima justa, ya que las plazas se decidirán a través del ranking olímpico de Golf, el 17 de junio de 2024. Su meta: sumar muchos puntos.