Girón, a Puebla por el título de Trucks

Llegó la hora, no hay marcha atrás en la búsqueda del campeón 2025 de Trucks México Series y Mateo Girón buscará sellar con el título un 2025 de grandes momentos, teniendo como reto final una cuarta y última visita al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, el próximo domingo 9 de noviembre.

Mateo acumuló un total de seis triunfos al mando de la camioneta 5 del HO Speed Racing y Prime Sports Racing Team, sin bajar del podio y teniendo en sus manos el campeonato de la Temporada Regular.

Todo se decidirá en una sola carrera en el óvalo poblano, plaza que ya conquistó Mateo en las tres que se han disputado durante este 2025, y ahora va por la cuarta, sabiendo que será el mejor ubicado de los cuatro contendientes quien se alce como campeón de Trucks México Series.

“Toda la temporada se resume en esta última fecha. Es el compromiso más importante de todo el año, trabajamos a lo largo de estas 12 fechas para poder ser uno de los cuatro pilotos que pelearán por el título en esta carrera y lo conseguimos”, declaró.

“Ahora queremos sellar ese buen trabajo con el título, pero para eso necesitamos ser inteligentes, no dejarnos llevar por las emociones y hacer un fin de semana como lo hemos venido haciendo durante todo este largo camino para poder alcanzar este campeonato”, sentenció.