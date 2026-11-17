Rafael Girón se proclamó campeón de la categoría Fórmula 5 Pro 1 de la Súper Copa Roshfrans 2026, tras concluir en la tercera posición de la segunda carrera de la gran final disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

“Me llevo con orgullo este campeonato para Zacatecas, y ahora a pensar qué haremos la próxima temporada”, expresó Girón tras confirmar su coronación.

La primera carrera tuvo sorpresas, pues Marcelino Hernández se quedó con la bandera a cuadros, seguido de Gerardo Díaz y Alejandro Ibarra, segundo y tercero respectivamente.

Para la segunda carrera, Federico Solís, representante de Santinel, consiguió la victoria y cerró con un resultado que le permitió avanzar en la clasificación general. “Fue un gran resultado porque con él me apoderé de la tercera posición general del campeonato”, señaló el piloto zacatecano.

Balaguero terminó en el segundo puesto, mientras Rafael Girón completó el podio y aseguró el campeonato de Pro 1. En la división Pro 2, Emilio Montúfar también confirmó su título de la temporada 2026 al conseguir el triunfo en la última competencia. Sebastián Ocaranza finalizó segundo y Alan López ocupó el tercer escalón del podio.

De esta manera la Fórmula 5 concluyó su participación en la Súper Copa Roshfrans 2026 con Rafael Girón y Emilio Montúfar como monarcas de sus respectivas categorías.