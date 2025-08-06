Gladiadores se lleva los máximos honores

La Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Gladiadores de Ocozocoautla se consagró como el equipo campeón del Campamento & Torneo Rep-Dom 2025, que se llevó a cabo en Finca El Encanto, ubicada en el municipio de Berriozábal, Chiapas. El evento contó con la presencia estelar del doble medallista olímpico Rafael Yunier Alba Castillo, quien compartió su experiencia y conocimientos con más de 300 atletas.

Esta séptima edición rompió récord de participación al reunir a exponentes de Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo y Tabasco, así como de municipios chiapanecos como Tapachula, Tonalá, Comitán, Tuxtla, Berriozábal y Ocozocoautla. La comunidad taekwondoína respondió con entusiasmo a la convocatoria hecha por el profesor Juan Pablo Arias, director de la Escuela Panamericano Rep-Dom y principal organizador del encuentro.

“Muy agradecidos con los padres de familia, entrenadores y atletas por animarse a vivir esta experiencia. Lo hacemos con mucho corazón. En el último día tuvimos un torneo con las modalidades de formas y combate. Hubo un gran nivel y fogueo para todos”, señaló Arias al término de la jornada.

Durante el campamento los entrenamientos se llevaron a cabo en bloques organizados por grados, desde cintas blancas hasta negras, permitiendo así un trabajo técnico-táctico más enfocado. Los primeros se dedicaron a las sesiones de preparación, las cuales corrieron a cargo del medallista de bronce en Tokio 2020 y París 2024, Rafael Yunier Alba Castillo, quien mostró disposición y entusiasmo durante toda su estancia.

“Estoy muy contento de estar en Chiapas. Siempre es un placer compartir con atletas tan entregados. Espero que los niños y jóvenes sigan esforzándose para alcanzar sus metas. Este deporte es de constancia y disciplina”, declaró el cubano nacionalizado dominicano, quien fue una de las principales figuras del certamen.

Al final se celebró el torneo oficial, en el que la Escuela Panamericano Gladiadores de Ocozocoautla, bajo la dirección del entrenador Maxwell Starling Vallejo, se alzó con el primer lugar general gracias a la destacada actuación de su plantilla. El segundo puesto fue para Panamericano Dragones de Tuxtla Gutiérrez, dirigido por el profesor Juan Luis Abarca, mientras que Panamericano Tabasco, del profesor René Estrada, cerró en el tercer peldaño.

Cabe resaltar que el Campamento & Torneo Rep-Dom 2025 contó con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech), por lo que los taekwondoínes participantes pudieron sumar puntos para el ranking estatal, lo que le dio aún más importancia a su desempeño en este evento.

Con esta edición el proyecto impulsado por Panamericano Rep-Dom consolida su lugar como uno de los encuentros más importantes del calendario para los practicantes del Tae Kwon Do, al ofrecer experiencias formativas de alto nivel con exponentes de talla mundial, sin perder el enfoque pedagógico que caracteriza a esta disciplina.