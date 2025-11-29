GOAT Combat MMA 4 enciende la jaula

Una función inolvidable se vivió en Fauna Club con la cuarta edición de GOAT MMA Combat, liga de Artes Marciales Mixtas de Chiapas que poco a poco va labrando su prestigio en el sureste.

La sesión abrió con batalla en las 159 libras, en la que Víctor “Kangaroo” Zebadúa Rodríguez abrió la velada con una demostración de poder al vencer por KO técnico a Ever Humberto Gómez Pérez.

En la segunda contienda, la morelense Sofía Cabrera Ramírez se impuso con autoridad al someter con una barra de brazo a la chiapaneca Jenifer “La Guerrera Jaguar” Juárez, en las 130 libras.

La emoción continuó con la tercera pelea de la noche, entre el chiapaneco Juan Pérez y el jarocho Félix Sibaja. El de casa ganó el combate aplicando una barra de brazo, para llevarse el aplauso de la gente.

Más adelante, Gabriel “El Gorila” Gómez Medina estremeció al público con una devastadora patada al estómago que envió a la lona a Rodrigo Luna de Dios, en las 155 libras, mientras Ángel Estrada Méndez se adjudicaba una victoria por decisión unánime en las 145 sobre el veracruzano Elías Luna.

El dominio del nocaut siguió con otro choque de talento chiapaneco en el que Christian Hernández fulminó en el primer asalto a Luis “El Sargento” de la Cruz con un nocaut, gracias a un poderoso golpe al mentón. Por su parte, el veracruzano Luis Ovando Reyes derrotó por KO técnico a Héctor “El Chirris” Domínguez en los segundos finales del primer “round”.

En el cierre de la cartelera preliminar, Luis “El Gladiador de Dios” Sandoval (Cuernavaca, Morelos) también dejó su marca al someter con un “mataleón” a Héctor “El León” Ordaz García (Nanchital, Veracruz), en las 138 libras.

La cartelera estelar

Arrancó con el turno de dos tanques en acción, con el tuxtleco Omar “Ronin” Pérez Zendejas en gran forma, castigando sin tregua al veracruzano Jaziel “Wachas” Uscanga Tulley, para lograr un KO técnico en las 185 libras.

Después vino el explosivo duelo entre talento local entre Said “Soldier” Ramírez y Ángel Chanona Pérez; este último se impuso por KO técnico en el segundo asalto, para elevar de nuevo la euforia del respetable.

La cartelera siguió con una guerra a tres “rounds” entre el tabasqueño Yanick Ramos Saucedo y el chiapaneco Juan Pablo Jiménez Cundapí, quien se llevó la victoria por decisión unánime, ante un público entregado y que reconoció en esta la mejor pelea de la noche.

Luego, Adalberto “Lil B” Cortez Montaño sometió a Gabriel Ayala Cleofas en el primer asalto de las 170 libras con golpes desde la montada, en otra batalla que encendió al público ante la garra y decisión del peleador de Berriozábal.

En la coestelar, César “El Panthera” Morales Narcía desató un rodillazo demoledor para vencer a Pablo César Hernández Tapia en el primer episodio y ceñirse un cinturón honorífico entregado por el maestro Adán Castillejos Gallegos, director general de GOAT Combat MMA, en compañía de los “matchmakers” Adam y Julio César Castillejos Velasco.

Finalmente, la contienda estelar vio a Gilberto “Machín” González Martínez imponer su experiencia al dominar en el piso a Erick “SNZ” Sainz Estrada, forzando la detención del combate ante el constante castigo, para llevarse el cinturón de regreso a Veracruz.