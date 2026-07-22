GOAT MMA 5 entrega nocauts y sumisiones

La liga de Artes Marciales Mixtas GOAT MMA 5 presentó una de las mejores carteleras amateur desde su creación, manteniendo la intensidad en Lacandona Sunset Rooftop, con duelos de alto ritmo, transiciones en el piso y finalizaciones contundentes.

Batallas explosivas

En la pelea principal amateur de 155 libras, César Valentín Bravo Jarquín, de Tuxtla Gutiérrez, apabulló en el segundo “round” a Kevin Karim Rojas García, de Comitán.

En batalla de 135 libras, el guatemalteco Luis Fernando González Márquez llevó rápidamente a la lona a Ronaldo “Loco” Solís Pérez y cerró un “mataleón” para alzarse vencedor.

También en 155 libras, Lidiel González Sánchez, de Veracruz, superó un arranque electrizante frente a Gabriel “El Gorila” Gómez y encontró la sumisión con otro “mataleón” al minuto del segundo episodio.

El desenlace más espectacular fue obra de Ángel Leonel Estrada Méndez, quien noqueó a Salvador “Cruzito” Cruz Gutiérrez con una patada al mentón a los 32 segundos del primer “round”.

En 205 libras, el brasileño Jorge Luiz da Silva Cruz completó un exitoso debut al montar a Luis Daniel “El Pillo” Pérez Ruiz y someterlo mediante un “mataleón”.

Ubel de Jesús Sánchez Santiago también finalizó en el primer minuto a Bryan García, tras derribarlo con una patada baja y tomarle la espalda.

Peleas al límite

Marcelino Domínguez Arévalo neutralizó el repertorio de Marco Antonio “Crazy Kicks” Sánchez y se impuso por decisión unánime. Por la misma vía ganó Jesús Erick Díaz Avendaño ante Isaac David “Choco” Osorio Ortiz, después de tres “round” con intercambios de pie y “grappling”.

Owen Aarón Hernández Laguna protagonizó una notable remontada frente a Halil Ramos Colón: luego de verse superado al inicio, ajustó su defensa, consiguió el derribo y finalizó con “ground and pound” en el segundo asalto.

En la pelea femenil, Mileydi Esmeralda Hernández Gómez derribó temprano a Jenifer Lucero “La Guerrera Jaguar” Juárez y mantuvo la presión hasta la intervención del réferi. Finalmente, Víctor Manuel “Kangaroo” Zebadúa dominó con derribos y control superior a Jorge Maximiliano “Toro” Fonseca para ganar por decisión unánime.