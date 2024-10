GOAT MMA confirma su próxima función

Tras el éxito obtenido en su primera edición se confirmó la segunda cartelera del año para la liga profesional de Artes Marciales GOAT MMA Greatest Of All Techniques, a realizarse el jueves 7 de noviembre en el centro nocturno Royce Night Club.

La magna función es promovida por la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas como respuesta a la petición de los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, que en mayo de este mismo año abarrotaron el recinto de la zona metropolitana para presenciar las batallas.

Ante esto, el maestro Adán Castillejos Gallegos informó con beneplácito la nueva fecha para cierre de año en la capital, reafirmando así el trabajo de promoción del MMA que ha impulsado desde hace tres décadas y las bases cimentadas desde 2013 a través de Extreme Warriors International.

“GOAT MMA llegó con gran aceptación y calidad, es una liga que llegó para quedarse”, aseguró el empresario, quien recordó que en la primera gala contaron con la presencia de gladiadores profesionales y amateurs de los Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y México, dando sobre todo oportunidad a muchos talentos chiapanecos que no defraudaron.

Además, Castillejos Gallegos resaltó el impacto mediático de la primera función ya que en la transmisión oficial vía internet fue seguida por casi 6 mil personas en diferentes partes del mundo.

De la siguiente función, el promotor adelantó que se contemplan alrededor de diez peleas, las estelares con exponentes profesionales y abriendo de nuevo las puertas a la sangre nueva de Chiapas y otros estados para las preliminares.

Finalmente, indicó que los boletos para GOAT MMA Greatest Of All Techniques II saldrán próximamente a la venta en EFA Chiapas (Circunvalación Tapachula No. 216, Colonia Moctezuma) y para reservar lugares VIP también está a disposición el número telefónico: (+52) 961 149 2995.