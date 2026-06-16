GOAT MMA V encenderá la jaula en julio

La cuenta regresiva rumbo a GOAT MMA Greatest of All Techniques V comenzó oficialmente en Chiapas; una función que promete emociones de alto impacto para los aficionados a las Artes Marciales Mixtas. El evento será la noche del jueves 16 de julio en Lacandona Sunset Rooftop, en Tuxtla Gutiérrez, bajo la organización de Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas.

Van por otro lleno

Tras el éxito de sus primeras cuatro ediciones, todas con llenos totales y duelos de gran intensidad, GOAT MMA buscará consolidarse como una de las plataformas más atractivas para peleadores debutantes, atletas con trayectoria profesional y representantes de distintos puntos del país y del extranjero.

El maestro Adán Castillejos Gallegos informó que esta será la primera cartelera de 2026 avalada por la organización mundial All Fight System Organization World United (AFSO), lo que fortalece la proyección del evento y garantiza una función con respaldo competitivo.

Para esta quinta edición se contemplan 14 combates, tres de los cuales serán profesionales y formarán parte de la zona estelar de la velada. Además, se prevé la participación de peleadores de Estados Unidos, Honduras, Cuba y varias entidades de México, como Veracruz, Tabasco, Ciudad de México y Chiapas.

Castillejos Gallegos adelantó que habrá varias sorpresas para el público, empezando por el escenario elegido: Lacandona Sunset Rooftop, un espacio que ofrecerá un ambiente distinto para disfrutar una noche de adrenalina, técnica y espectáculo en compañía de amigos.

Venta de boletos

Los boletos para GOAT MMA Greatest of All Techniques V ya se encuentran a la venta en las instalaciones de EFA Chiapas, ubicadas en Circunvalación Tapachula número 216, colonia Moctezuma, en Tuxtla Gutiérrez. Para mayores informes y reservaciones está disponible el teléfono 9611492995.

Con esta función, la emoción de las Artes Marciales Mixtas volverá a sentirse en la capital chiapaneca, donde cada combate buscará demostrar quién domina mejor todas las técnicas dentro de la jaula.