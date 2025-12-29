Gol de Raúl Jiménez da triunfo a Fulham

Raúl Jiménez cerró con “broche de oro” el 2025. De nueva cuenta, un gol de delantero mexicano le dio la victoria al Fulham por la mínima (0-1) ante el West Ham en la jornada 18 de la Premier League de Inglaterra. Con ello, el equipo del “Lobo de tepejI” sigue escalando posiciones en la tabla general.

Fue en los últimos minutos del partido cuando Jiménez enmudeció las gradas del estadio Olímpico de Londres, aprovechando un recentro de su compañero Harry Wilson por la banda de la derecha, para simplemente rematar el esférico con un testarazo que dejó sin oportunidad de reacción al arquero francés Alphonse Aréola.

Décima posición

Este resultado catapultó al Fulham a la décima posición de la tabla general con 26 puntos, estando solo a tres de la quinta posición; misma que otorga la posibilidad de jugar competencias europeas para la próxima temporada.

A nivel personal, Raúl Jiménez no pudo cerrar de mejor manera la temporada, marcando tres anotaciones en los últimos partidos del Fulham, traduciéndose en tres triunfos; ante el Sunderland el pasado 22 de noviembre, frente Nottingham Forest el pasado lunes y este sábado en lo que significó el último partido del año.

Por si fuera poco, con el gol del “Lobo de tepeji” su legado se sigue acrecentando en la historia de la Premier League, al igualar los 63 goles que marcó el chileno Alexis Sánchez en su paso por el Arsenal y Manchester United. El siguiente en la lista de los máximos goleadores latinoamericanos en el futbol de Inglaterra es el uruguayo Luis Suárez con 69 tantos.