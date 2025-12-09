Golea Chifut al Antequera en casa: 4-2

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) cerró la primera vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP con victoria. Superó por goleada de 4-2 al Antequera FC de Oaxaca, en duelo válido por la fecha 15 del grupo 2, disputado ante su entusiasta afición en el estadio Flor de Sospó.

Dinámico primer tiempo

El cuadro capitalino abrió el marcador apenas a los 8 minutos mediante la ejecución de un tiro libre al segundo poste, de donde vino el recentro al área que conectó Joseph Soto sin marca al fondo de las redes.

No obstante, la visita respondió pronto y al minuto 17 emparejó los cartones 1-1, tras una gran jugada colectiva de varios toques afuera del área que culminó Daniel Olvera.

Parecía que el encuentro se iría igualado al descanso del medio tiempo, per Chifut puso el 2-1 a los 38 minutos, a través de Brayan Álvarez, quien aprovechó la floja marca en un tiro de esquina para rematar de cabeza al fondo.

Segundo episodio trepidante

La parte complementaria estuvo llena de tensión, con el cuadro oaxaqueño con la posibilidad latente de empatar el marcador. No obstante, Chifut inclinó la balanza aún más a su favor con otro tiro de esquina, ya que Ángel García se levantó por todo lo alto para rematar de cabeza al fondo y decretar el 3-1 que parecía encaminarlos a una victoria tranquila.

Pero Antequera FC añadió drama al cierre de partido con el 2-3 al minuto 82 de Santiago Acevedo, que les daba la ilusión de buscar un milagro. Sin embargo, el conjunto que dirige Daniel Mora sentenció el encuentro al 87, con el 4-2 anotado por Ángel Gutiérrez, que puso cifras definitivas.

De esta manera, los capitalinos sumaron su séptimo triunfo de la temporada, para culminar la primera vuelta del grupo 2 con 29 puntos. En contraste, Antequera FC sufrió su doceava derrota de la campaña y se queda con 7 unidades.