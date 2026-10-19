Golea Lechuzas y asume el liderato nacional

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) prolongó su racha ganadora en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX, al imponerse 4-1 como visitante a Pijijiapan FC (FC Iguanas), resultado que le permitió alcanzar siete victorias consecutivas y asumir por primera vez el liderato de la clasificación nacional.

En el encuentro correspondiente a la Fecha 7, disputado en la Unidad Deportiva de Pijijiapan, el conjunto universitario resolvió buena parte del compromiso durante el primer tiempo, gracias a su contundencia para capitalizar las desatenciones y yerros del rival.

Tres en el primer tiempo

Apenas al minuto 2, Henry Delgado aprovechó un balón que la defensa local no consiguió despejar dentro del área y definió a corta distancia para abrir el marcador.

La presión visitante continuó y al minuto 18 apareció Luis Pérez para ampliar la ventaja. El atacante aprovechó un centro desde la izquierda que el guardameta Roberto Martínez no consiguió interceptar y empujó el esférico al fondo de las redes.

Lechuzas mantuvo el control de las acciones y encontró el tercer tanto al minuto 38, cuando Josué Barragán capitalizó un rebote defensivo dentro del área y sacó un potente disparo para establecer el 3-0 antes del descanso.

Barragán firmó su doblete

El dominio universitario se reflejó nuevamente en el marcador al minuto 51. Josué Barragán conectó de volea un recentro dentro del área para conseguir su segundo gol del encuentro y colocar el 4-0 en el marcador.

Los “Pijijis” lograron descontar al minuto 74 mediante Ederley Delgado, quien sorprendió al portero Juan Manuel Álvarez con un disparo desde fuera del área para establecer el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Lechuzas UPGCH llegó a 21 puntos, consolidó su liderato en el Grupo 2 y escaló a la primera posición de la clasificación nacional, confirmándose como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

El próximo compromiso del conjunto universitario será el viernes 23 de octubre, cuando reciba a Felinos 48 en la Fecha 8, en tanto que Pijijiapan visita a UDS en Comitán.