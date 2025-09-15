Goleada a domicilio sobre Alebrijes: 3-0

Lechuzas se estrenó con el ala derecha en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, al golear 3-0 a domicilio a los Alebrijes de Oaxaca, en duelo de la Fecha 2.

Como se recordara, el equipo universitario no jugó su primer duelo de la campaña en la pasada Fecha 1 contra Cruz Azul Lagunas, el cual fue aplazado por su participación en la Copa Promesas, razón por la cual tuvo su estreno triunfal en el campeonato hasta este domingo, en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Contundencia clave

Pese a lo que dice el marcador final, Alebrijes se vio mejor en los minutos iniciales, en lo que propuso y generó avisos sobre la meta chiapaneca, defendida por Ángel Barrios.

Lechuzas aguantó los primeros embates, elevó la presión sobre la oncena local e inclinó la balanza a su favor al minuto 27, en una acción en la que Francisco Liévano se metió al área, donde fue derribado por Obed Vargas, lo que el árbitro Emyr López Cruz sancionó como penal.

Un minuto después Daniel Cruz tomó la responsabilidad de cobrar el tiro de castigo, colocando el balón pegado al poste derecho del portero Santiago Ruelas, para el 1-0.

Al minuto 41 el cuadro universitario generó otra jugada por la banda izquierda, en la que Mauricio Vázquez recortó a Alessandro Bustos, se internó al área chica y mandó diagonal que con potencia prendió Cruz para firmar su doblete y el 2-0.

La guinda llegó hasta el minuto 85, en una acción que nació en un saque de banda en el que Liévano envió el balón al área, donde esta botó y llegó a los pies de Farid Jiménez, quien giró y fusiló el arco oaxaqueño para poner el 3-0 final.

Por el siguiente objetivo

De esta forma, Lechuzas sumó sus primeros tres puntos en el Grupo 2 de la Liga TDP, completando además una semana perfecta en la que también debutó en la Copa Promesas de la Liga MX, con triunfo de visita por 2-0 sobre Boston Cancún FC.

El próximo compromiso marcará su presentación oficial ante su afición, el viernes 19 de septiembre –a las 15:00 horas– en el estadio Flor del Sospó, recibiendo al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut).