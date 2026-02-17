Goleada apaga el fuego de Dragones

Contundencia en momentos clave llevaron al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) a lograr su décima conquista de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, esta vez a costa de la Academia Dragones de Oaxaca, al son de 3 goles a 1. El encuentro se celebró en el estadio Flor de Sospó.

Primero sin goles

La primera mitad del partido sirvió para que el once inicial de Chifut se asentara en el campo, pues el entrenador Daniel Mora dio rotación a su plantilla, de cara a la exigente jornada doble que se avecina en el calendario.

No obstante, los numerosos movimientos lograron generar ocasiones de peligro, pero Academia Dragones mantuvo el cero en el marcador gracias al trabajo de su defensa, y en especial a las oportunas intervenciones del guardameta Omar Pérez.

Para la segunda mitad, Chifut saltó al campo con tres cambios que revolucionaron la ofensiva: Diego Sánchez, Axel Méndez y Ángel García.

Al minuto 53 se destacó el vendaval tuxtleco, cuando Marcos Montesinos mandó un potente tiro cruzado para el 1-0 que hizo estallar las tribunas.

Parecía que Chifut se dedicaría a manejar la ventaja, pero en cambio arremetió con mayor fuerza contra el arco enemigo. Erick Montes apareció en el área para fusilar al arquero y poner el 2-0 en el marcador al minuto 55.

El público apenas terminaba de festejar la anotación cuando Andrés Gómez aprovechó otro descuido de la zaga para rematar a placer el balón y poner el 3-0 lapidario.

La reacción de Academia Dragones fue igual de violenta, pues

dos minutos después apareció Ángel González para poner el 1-3, que a la postre fue el resultado definitivo.

Gracia a este triunfo el equipo chiapaneco llegó a 39 unidades que lo mantienen en puestos de Liguilla, mientras que Academia Dragones se estanca con 12 puntos. Este miércoles visitarán a Chapulineros de Oaxaca, el tercero del grupo 2 con 43 unidades, con la misión de ganarle para ponerse a tiro de piedra de la zona alta de la tabla.