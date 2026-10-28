Goleada de UDS para recuperar la confianza

UDS FC regresó a la senda del triunfo con una contundente victoria de 5-1 sobre Pijijiapan FC (FC Iguanas), en encuentro correspondiente a la jornada 8 de la Temporada 2026-2027 de la Liga Tercera División Profesional (TDP), celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad del Sureste, en Comitán de Domínguez.

Luego de perder su condición de invicto en la fecha anterior frente a Chifut, el conjunto universitario respondió con una destacada actuación ofensiva ante su afición, resolviendo prácticamente el compromiso durante los primeros 45 minutos, en los que consiguió una ventaja de cuatro anotaciones.

Apenas transcurrían cinco minutos cuando Rudy Domínguez puso el 1-0, y al minuto 17, Henry Vázquez amplió la diferencia a 2-0 mediante un cobro de tiro penal, mientras que Leiver Gordillo apareció solamente dos minutos después para colocar el 3-0.

Lejos de disminuir su intensidad, UDS FC continuó atacando y encontró el 4-0, nuevamente por conducto de Henry Vázquez, quien aprovechó otra oportunidad frente al arco para firmar su doblete, con el que ambos conjuntos se marcharon al descanso.

Triplete y descuento

En el inicio de la segunda mitad, UDS FC volvió a sorprender a la defensa visitante. Henry Vázquez protagonizó una jugada individual en la que superó a varios adversarios, eludió al guardameta y terminó enviando el balón al fondo de las redes para completar su triplete y colocar el 5-0.

El encuentro parecía encaminado hacia un marcador más amplio, sin embargo, los universitarios disminuyeron su intensidad, circunstancia que permitió a Pijijiapan FC encontrar mayores espacios para atacar, y fue al minuto 55 cuando Ángel Laguna consiguió descontar, estableciendo el 5-1 definitivo.

Siguen como sublíderes

Con este resultado los universitarios sumaron tres puntos importantes para llegar a 19 y mantenerse como sublíderes del grupo 2, mientras que Pijijiapan FC está en la parte baja de la clasificación con apenas 7 unidades.

En su siguiente compromiso de la fecha 9, el conjunto de UDS volverá a ser local para recibir a Lobos Iteca (Milenarios de Oaxaca), el viernes 30 de octubre, mientras que Pijijiapan afrontará la visita de Felinos 48, el sábado 31 de octubre.