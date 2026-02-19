Goleada en derbi estudiantil en el Sospó

Lechuzas UPGCH firmó una actuación redonda a mitad de semana al imponerse con autoridad por 5-0 ante la Universidad Euroamericana, en duelo correspondiente a la fecha 20 del grupo 2 de la Liga TDP, disputado en el estadio Flor de Sospó.

Los de la Pablo abrieron el marcador apenas al minuto 13, cuando César López ejecutó un tiro libre desde la banda izquierda, sorprendiendo al portero visitante con un disparo potente a primer poste que atravesó la barrera y luego se coló al fondo para el 1-0.

El 2-0 llegó a los 33 minutos, tras una acción individual de López, quien en esta ocasión se internó en el fondo del área para después mandar una diagonal que solo tuvo que empujar el capitán Daniel Cruz.

Segundo tiempo mejor

Para el complemento, Lechuzas lució todavía mejor, abriendo la vía para la tercera anotación mediante una gran pared de Édgar Ballinas para Alexander Medina, quien entró al área para luego ser derribado por un defensa, lo que el árbitro Carlos Jiménez sancionó con penal.

Daniel Cruz hizo válido el tiro de castigo para el 3-0 al minuto 59, firmando así su gol número 23 en la presente temporada. Al minuto 65 cayó el 4-0 a través del recién ingresado Jorge Coutiño, quien interceptó con un rechace la defensa en el área y de zurda fusiló la meta rival.

Para redondear la cátedra de la UPGCH apareció Cristopher Ruiz, quien al minuto 84 tomó una pelota por el costado derecho, recortó a dos oponentes y con disparo violento de pierna zurda superó la estirada del arquero Daniel Toaché para el 5-0 definitivo.

Muy cerca de la Liguilla

Lechuzas consiguió su decimoséptimo triunfo de la campaña, para llegar a 54 puntos, que lo ponen muy cerca de asegurar matemáticamente la clasificación a Liguilla, lo cual podría darse en su visita a UDS FC de Comitán, este viernes en la fecha 22.