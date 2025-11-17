Goleada en el Estadio Olímpico a Cañoneros

Con una sorprendente goleada de 6-0 sobre Cañoneros FC, Tapachula FC puso fina a una racha negativa de cinco derrotas al hilo en la temporada 2025-2026 de la Liga Premier de México.

El partido correspondiente a la jornada 12, disputado en el Estadio Olímpico de Tapachula, fue un festín para los chiapanecos, ante un rival que tampoco estuvo en su mejor noche, al conceder par de autogoles.

Mejoró en funcionamiento

Después de semanas complicadas, el director técnico de los tapachultecos, Diego Mazariegos, realizó ajustes importantes en su once inicial, regresando al cuadro titular a José Solís y Mateo Aguirre, además de sumar el dinamismo de Eduardo Ruiz por la banda derecha, elementos que aportaron solidez y equilibrio desde el arranque.

Con sed de revancha y la convicción de revertir el momento, Tapachula abrió el marcador de manera tempranera: apenas al minuto 4, Moisés Villatoro desbordó por derecha y mandó un balón al área, que fue desviado por el defensa Juan Esqueda para encajar la pelota en propia puerta y decretar el 1-0.

La insistencia ofensiva no cesó y al minuto 14, “Cabañas” Villatoro volvió a perforar el área rival con una descolgada por izquierda para definir con potencia y marcar el 2-0 que ya presagiaba lo que vendría más adelante.

Antes de irse al descanso, al minuto 40, el dominio tapachulteco se tradujo en el 3-0, de nuevo a través de un autogol, esta vez de Luis Iturbide, quien al intentar cortar un balón a primer poste terminó por batir a su portero.

Completó la obra con tres más

Para la parte complementaria los de casa no dejaron de pisar el acelerador a fondo.

Alan “Demonio” Vázquez se lució con un doblete, anotando su primer gol al minuto 56, en un pase filtrado en el que ganó la posición a la defensa y tocó por debajo de la salida del portero visitante.

Al minuto 76, Luis Castillo convirtió desde el punto penal el tanto del 5-0, sumándose a la fiesta de goles ante la afición tapachulteca.

Y Alan Vázquez redondeó la cuenta a los 80 minutos con su doblete, al cerrar la pinza en una jugada que inició con un desborde y centró desde la banda derecha para el 6-0 definitivo.

Aún en la parte baja

Con este resultado, Tapachula FC llega a 13 puntos que les permiten alejarse del fondo de la clasificación del grupo 3, en tanto que Cañoneros FC es penúltimo del pelotón con apenas 9 unidades.

El equipo ahora se enfoca en el último partido de la primera vuelta, en el que visita al sotanero Dragones Toluca, el sábado 22 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Unidad Deportiva y Cultural de la Sección 17 del SNTE.