Goleada y campeonato para Sobrados FC

Tras la obtención del galardón, los jugadores afirmaron que buscarán a como dé lugar el bicampeonato. Alan Pola/CP

Sobrados FC y Ajolotitos disputaron la gran final del Torneo de Desarrollo Sub-15 de la Liga Palapa de Futbol 7. El partido se celebró la noche del viernes en las instalaciones de Futbol de Altura Sears. A pesar de la paridad que se vio en la primera parte, la balanza se inclinó y el juego concluyó con un contundente 5-1 a favor de los primeros.

El duelo comenzó con mucho nerviosismo. La afición estuvo presente en las gradas y eso hizo que los jugadores no mostraran sus mejores habilidades en los primeros minutos. A pesar de esto se anotaron tres goles en la primera mitad. Ajolotitos se adelantó por conducto de Emiliano Ramírez Zúñiga, quien puso el 1-0 al minuto 9.

Sobrados no se quedó de brazos cruzados y rápidamente mandó más gente al ataque. Matías Jiménez fue el encargado de asestar el empate tras una jugada a velocidad, y Leonardo le dio vuelta a la pizarra minutos antes de que acabara el primer lapso. Con un 2-1, los dos cuadros se fueron al descanso para dialogar con sus respectivos entrenadores.

Aunque la paridad del primer episodio parecía indicar que la parte complementaria sería igual, esto no sucedió. Sobrados FC rápidamente se volvió amo y señor de la pelota y no se las volvió a prestar a sus adversarios. Con un zapatazo desde dentro del área, el capitán Francisco Medina puso el tanto que aumentó la ventaja (3-1) al minuto 29 de tiempo corrido. Por más intentos que hizo Roberto Ayala, el resultado de Ajolotitos no volvió a moverse.

Gustavo Pinto del Carpio continúo con la fiesta de goles y decretó el 4-1 que prácticamente mandó a la lona a sus adversarios. Tras esta diana, los jugadores de Sobrados FC comenzaron a relajarse, pues estaban muy cerca de conseguir la máxima gloria en la Liga Palapa. A segundos de que se terminara el encuentro apareció Arturo Centeno para colocar la “cereza en el pastel” y dejar el marcador con un abultado 5-1.

El árbitro decretó el final del cotejo y el título quedó en manos de Sobrados FC. Andrea Barrios, representante de la Liga Palapa de Futbol 7, fue la encargada de entregar los trofeos y los premios en efectivo a los equipos que llegaron a la gran final del torneo.