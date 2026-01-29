Goleada y empate marcan la jornada 7

La jornada 7 de la Liga Empresarial, dentro de la categoría primera división, dejó contrastes importantes en el terreno de juego, con un empate lleno de intensidad y una goleada que sacudió el panorama del torneo, reflejando el alto nivel competitivo que caracteriza a este certamen. Los partidos se disputaron en Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Primer duelo

En uno de los encuentros más parejos de la fecha, Agua E-pura y Chipo protagonizaron un choque equilibrado que terminó con empate 2-2. Desde el silbatazo inicial, ambos equipos apostaron por un juego dinámico, con presión constante en medio campo y transiciones rápidas que generaron opciones claras de gol.

Agua e Pura logró tomar ventaja en el marcador, pero Chipo respondió con orden y buena lectura del partido para igualar las acciones. El duelo mantuvo un ritmo intenso durante los dos tiempos, con oportunidades en ambas porterías, reflejando un resultado justo, por lo mostrado dentro del terreno de juego. El empate permitió a ambas escuadras sumar unidades importantes en su camino dentro de la competencia.

Segundo duelo

El resultado más llamativo de la jornada fue la contundente victoria de Devastadores, que se impuso por 11-3 a Frey Sport en un encuentro en el que la diferencia se marcó desde los primeros minutos. Devastadores mostró una ofensiva sólida, aprovechando cada espacio concedido y manteniendo una presión constante que complicó el desempeño defensivo de su rival.

Frey Sport intentó competir y logró aportar al marcador, pero la contundencia y el ritmo impuesto por Devastadores terminaron por inclinar la balanza. Con el paso de los minutos, el dominio se hizo evidente, cerrando el juego con una goleada que reafirma el poder ofensivo de Devastadores en esta categoría.

Con estas acciones, la jornada 7 de la Liga Empresarial confirmó que cada partido puede cambiar el rumbo del torneo, donde la regularidad, la efectividad y el orden táctico son factores determinantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Aunque en esta semana solamente se celebraron dos enfrentamientos de esta categoría, los resultados hicieron que los equipos se metieran de lleno a la lucha por los primeros lugares, por lo que buscarán aprovechar las siguientes semanas para colocarse en la cima de la tabla general.