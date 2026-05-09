Goleadas y festejos en la Primera División

Goles y festejos fueron la característica principal de la Fecha 6 del Torneo de Primera División en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, destacando la aplastante victoria de Familia FC por 9 a 1 al conjunto de Croco FC, en duelo celebrado en el parque de La Herradura.

Jorge Acosta lideró el triunfo con cuatro dianas, mientras que Iker Cruz y Manuel Acosta pusieron dobletes y con un tanto figuró Carlos Suárez; el gol de la honra de su rival lo anotó Eddy Aguilar.

En otro espectacular duelo, Deportivo IMZZ venció 5-4 a Plásticos Pablín, siendo la figura Mauricio Pontigo con doblete para los vencedores, en tanto que Guillermo López, Brayan Martínez y Alan Villanueva completaron la cuenta; del lado rival los anotadores fueron Marcos Márquez, Manuel Sánchez, Wilberto Martínez y Alonzo Camacho.

Además, DC United derrotó 5-2 al Deportivo Modelo, con triplete de Fabricio Gómez y doblete de Jonathan Ima, en tanto que por el lado rival descontaron Jordi Estrada y Carlos Coronel.

Acción en 2ª División

En lo que se refiere a la categoría de plata, Talentos Better no se quedó atrás y en acciones de la Jornada 4 del Torneo de Copa, se impuso por goleada de 5-2 a Masía FC.

Joshua Ángel, Aldair Natarén, Kevin Sol, Alexis Natarén y David Cruz fueron los anotadores del lado ganador, mientras que los dos tantos de su adversarios los hizo Adrián Zenteno.

Finalmente, el encuentro entre Cobach 33 y Deportivo Chiapas no se llevó a cabo, debido a que estos últimos no se presentaron al compromiso en tiempo y forma.