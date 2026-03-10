Goleadas y magia con el balón en la J2

La alegría y la magia del Futbol se vivieron con fuerza durante la segunda jornada del Futbolito Bimbo 62 Aniversario, torneo escolar que reúne a primarias de Tuxtla Gutiérrez y que dejó el escenario listo para una tercera ronda decisiva en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

Niñas y niños saltaron a la cancha con entusiasmo y entrega, protagonizando juego vibrantes tanto en la Zona Oriente como en la Zona Poniente, donde no faltaron los duelos cerrados, las remontadas y las goleadas.

Actividad de la Zona Oriente

En la cancha del Colegio Pablo Guardado Chávez, la jornada ofreció partidos de alto ritmo y en el que el Colegio Japonés Genki School firmó una destacada actuación al imponerse por 3-1 ante Instituto Hispano Jaime Sabines, mientras que Mariano Matamoros protagonizó uno de los resultados más contundentes de la fecha al vencer por 15-0 a Francisco Ignacio Madero.

Otro de los encuentros más emocionantes fue el triunfo de Pablo Guardado Chávez A, que logró ganar por 3-2 frente a Francisco Villa, y el Centro Educativo Irlanda también sacó una victoria disputada al derrotar por 3-2 a Ángel Albino Corzo.

El Colegio La Salle sumó tres puntos importantes al superar por 3-0 a Cuauhtémoc, en tanto que Cebech mostró su contundencia ofensiva con un 8-0 sobre Camilo Pintado Rincón B.

Entre los marcadores más llamativos de la jornada destacó la goleada del Colegio La Paz, que se impuso por 15-0 ante Colegio Laureles. Por su parte, Justo Sierra Méndez venció por 6-1 a Camilo Pintado A, mientras que Colegio La Paz B se llevó en triunfo por 5-2 frente a Miguel Álvarez del Toro.

En la rama femenil, el Instituto Hispano Jaime Sabines se quedó con la victoria por la mínima 1-0 ante Ángel Albino Corzo, y el Centro Educativo Irlanda firmó una actuación sólida al derrotar 4-1 a Justo Sierra Méndez.

Emoción en otras sedes

La actividad en la Zona Tuxtla Poniente también dejó momentos vibrantes en las canchas de la José Vasconcelos School y American School.

En la cancha de JV School, el Hampton School abrió la jornada con una contundente conquista de 5-0 sobre Marcos E. Becerra, mientras que el equipo anfitrión defendió su terreno con un triunfo 3-0 ante Leona Vicario.

El Instituto Andes A logró un apretado 2-1 frente a Plan de Ayala, y el Instituto Andes B empató 1-1 con Hampton School en uno de los duelos más equilibrados del día. Las goleadas tampoco faltaron: C. E. Krause superó 13-0 a Unesco, y Colegio Diego Rivera repitió el marcador al imponerse 13-0 a Aquiles Serdán.

En la sede de la American School, el conjunto de American School A firmó otra gran hazaña tras vencer por 15-0 a Aquiles Serdán, en tanto que Colegio Diego Rivera mantuvo su paso contundente con un 8-0 sobre Instituto Victoria.

Por su parte, American School B se impuso por 4-1 a Amadeus Mozart, y David Gómez cerró la jornada con una triunfo 3-1 ante Enrique Rodríguez Cano.

De cara a la tercera ronda en la Zona Tuxtla Poniente, en la sede de JV School, los líderes son JV School en el grupo 1 e Instituto Andes en el 2. En la American School, los punteros son American School en el grupo 1 y American School B en el grupo 2, mientras que en la rama femenil el liderato corresponde al Colegio Diego Rivera.

En la Zona Tuxtla Oriente, los equipos que marchan al frente de sus grupos son Colegio Pablo Guardado Chávez A, Mariano Matamoros, Colegio La Paz de Chiapas A, Cebech y Colegio La Paz de Chiapas B. En la rama femenil, el primer lugar corresponde al Centro Educativo Irlanda.

Con este panorama todo queda listo para una tercera jornada que promete emociones