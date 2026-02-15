Golpes de poder en el Campeonato del Sureste

Medio centenar de combates de la disciplina del Muay Thai enmarcaron el 6º Campeonato del Sureste Mexicano 2026 y Torneo de la Amistad, celebrado en el Centro Deportivo Roma, con el aval de la Federación Mexicana de Muay Thai (Femem) y de organizaciones internacionales como la IFMA (International Federation of Muay Thai Associations, por sus siglas en inglés).

Los peleadores provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Colima, diferentes municipios de Chiapas, e incluso un competidor de Canadá, se vieron las caras en una maratónica sesión.

Torneo de buen nivel

Juan Alejandro Beristáin Sánchez, titular de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas, dio la bienvenida a los representantes de las diferentes delegaciones asistentes, destacando la presencia de contendientes de todos los niveles, desde nacionales hasta internacionales.

“Estamos siendo testigos de que el Muay Thai trae líderes”, destacó al referirse no solo a los peleadores, sino también a los maestros y réferis Raymundo Rodríguez, Gilberto Colorado, Ariel Gama y Antonio Luna, quienes lo acompañaron en la rueda de prensa de apertura del certamen.

Resaltó que en la jornada estuvieron en juego tres cinturones, pero también se pudo observar a la nueva camada de artemercialistas, desde infantiles (de 3 a 12 años) hasta juveniles y adultos.

“Hay talento de nivel internacional”, resaltó el maestro, y dijo que este evento fue además un selectivo rumbo a otro evento de gran trascendencia para México en el mes de marzo, por lo que los estados participantes pudieron poner a prueba lo que han entrenado en últimas fechas.

Evolución del torneo

Por otra parte, el organizador resaltó el crecimiento que ha tenido el campeonato desde que lo inició hace seis años. “Para nosotros es consolidar un evento que es un clásico del Muay Thai”, resaltó, y recordó que se puso en marcha en la época de la pandemia, aprovechando que Chiapas tenía semáforo verde.

Hoy día, el torneo se celebra además en el Deportivo Roma, un escenario que marca la evolución del certamen. Asimismo, como chiapanecos es importante tener este fogueo, y para los visitantes es una oportunidad de sostener al menos dos peleas, lo que los acerca a la exigencia que se vive en un campeonato internacional.