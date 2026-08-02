Gómez FC hace gala de su poder goleador

Con un sólido trabajo ofensivo, Gómez FC logró una arrolladora victoria de 6 goles contra 1 a costa de Masía FC, en partido de la fecha 2 —segunda vuelta— del Torneo de Copa de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, celebrado en el campo uno del parque Caña Hueca.

La holgada victoria tuvo a dos grandes protagonistas: Rogelio Guevara y Cristian Álvarez, autores de dos tantos cada uno. Además, Carlos Vázquez y Rodrigo Gómez se hicieron presentes para completar la cuenta. Del lado rival el gol de la honra lo marcó José Galindo.

Otros resultados

Por su parte, el conjunto de Terkoz FC superó por marcador de 2-0 al equipo de Guerreros D’ Tadeo, con anotaciones de Ángel Jiménez y Pedro Vélez.

Además, la directiva del popular campeonato tuxtleco, que preside Luis Gordillo Domínguez, informó que también se dio el triunfo default para el cuadro de Cobach 33 sobre Talentos Better.

Primera división

Se disputaron encuentros de la tercera fecha, también por la Copa, destacando la victoria de Plásticos Pablín por 5-2 sobre Croco FC. Santiago Gutiérrez fue la figura del equipo ganador con un triplete, en tanto que Yilson Gómez y Omar Cruz completaron la cuenta. Del lado contrario los goles fueron de Rodrigo Ríos y Emmanuel Flores.

En otro duelo no menos espectacular, Deportivo San Francisco se impuso por 4-2 al DC United. Rafael Pérez se despachó con la cuchara grande al aportar los cuatro goles santistas, mientras que por su rival las dos dianas fueron obra de Manuel Rodríguez.

Además, el Deportivo Modelo doblegó por 3-0 al Coratux FC, con doblete de Erick León y un tanto de Rafael Ríos.

Jornada dominical

Para este domingo continúan las acciones con partidos de la jornada 5 —segunda vuelta— del Torneo de Liga de la primera división. En el campo uno de Caña Hueca se vivirá una doble cartelera desde las 12:00 del día, iniciando con el choque entre las oncenas de Coratux FC y Deportivo San Francisco, para luego dar paso al encuentro entre Deportivo Modelo y DC United.

Además, se dio a conocer que para esta fecha se otorga el triunfo default a Plásticos Pablín sobre Deportivo IMZZ. En lo que se refiera de la segunda división, se disputará un par de encuentros de la jornada 3 —también de la segunda vuelta— pero del Torneo de Copa.

De igual manera se presenta una doble cartelera, pero en el campo de La Herradura, iniciando a las 2 de la tarde con el choque entre Gómez FC y Guerreros D’ Tadeo, para luego dar paso al choque entre Cobach 33 y Terkoz FC.

Otra victoria default anunciada con anticipación por la dirigencia es para Masía FC sobre Talentos Better.