Gonzalo del Carpio conquista el Apertura

Gonzalo del Carpio, integrante del club GM Bobby Fischer, terminó coronándose campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Ajedrez “Tuchtlán”, certamen que llegó a su conclusión en Tuxtla Gutiérrez tras varias semanas de actividad.

El jugador completó una sólida participación que le permitió finalizar en lo más alto de la clasificación con 10 puntos, resultado con el que aseguró el título por encima de sus principales perseguidores y confirmó su regularidad a lo largo de la competencia.

Los mejores

La lucha por los siguientes puestos también mantuvo interés hasta el cierre, destacando la figura del ajedrecista infantil Tomás Cañaveral representante del club Carlos Torre, quien concluyó en la segunda posición con 8.5 unidades.

Por su parte, Moisés Flores, compañero del campeón en el GM Bobby Fischer, se instaló en el tercer escalón con ocho puntos. Miguel Monjarás, del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, ocupó la cuarta plaza al sumar 7.5 unidades y con la misma cantidad terminó Liam Ramírez, del club Carlos Torre, quien se ubicó en el quinto puesto de la tabla.

Volvió el torneo

Aunque con menor convocatoria respecto a ediciones pasadas, el Torneo Apertura 2026 significó el regreso de esta competencia después de un año de ausencia.

Los encuentros se desarrollaron en las instalaciones del Gercity Club, bajo un formato de enfrentamientos directos y partidas con ritmo de 30 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Además de definir al nuevo monarca de la Liga “Tuchtlán”, el torneo tuvo validez para Elo FIDE estándar, brindando a los participantes la oportunidad de competir por puntos para su rating internacional.

La organización estuvo a cargo de la Liga Profesional de Ajedrez “Tuchtlán”, encabezada por Edén López Martínez, con el respaldo de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac).