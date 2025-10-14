Gonzalo del Carpio gana Torneo de la Raza

Gonzalo del Carpio Gallegos se consagró campeón del Torneo Abierto de Ajedrez Día de la Raza 2025, que tuvo lugar en los corredores del centro cultural El Carmen, en San Cristóbal de Las Casas.

El trebejista capitalino puso de manifiesto su conocimiento, temple y sagacidad en el tablero de los 64 escaques para quedar en lo alto de la categoría libre, que contó con la presencia de 42 jugadores, en su mayoría con experiencia en torneos competitivos de gran nivel.

La segunda posición fue para Moisés Flores Ramos, quien consiguió acumular 5 puntos, mientras que en tercero se acomodó Romel Gutiérrez Balbuena, con las mismas unidades.

Completando el Top 5 figuraron Vicente Pérez López y José Miguel Pérez Pérez, ambos con 4.5 unidades. La mejor femenil fue Ana Valeria Sánchez Gómez, quien ocupó el octavo casillero, con un total de 4 puntos.

Destacan los infantiles

En lo que se refiere a la categoría infantil menor, que contó con la presencia de 24 contendientes, se coronó campeón con 5.2 puntos, José Pablo Madrid Morales, originario del municipio de Simojovel.

El segundo puesto fue para Néstor López Perdigón, con 5 unidades, mientras que la tercera posición fue para Matteo Zayn González Flores, con 4 unidades, ambos representantes del Club Plaza de Ajedrez. Mariana de Lourdes Pérez Cruz y Bryan Miguel Díaz Pérez, originarios de de San Cristóbal, ocuparon cuarto y quinto lugar respectivamente.

Finalmente, en la categoría infantil mayor, Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, oriundo de Tabasco, se coronó campeón absoluto al lograr 6 puntos. El niño de tan solo ocho años de edad dominó de principio a fin el certamen, y le siguen en orden descendente Jorge Emilio Vera Domínguez, de Las Margaritas; Miles Cosmo Mikan y Ámbar Sofía Sántiz Gómez, de la Plaza de Ajedrez, y Edwin Gabriel Pérez Jiménez, de la localidad de Betania.