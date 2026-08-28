Gonzalo del Carpio lidera el Torneo Apertura

El trebejista Gonzalo del Carpio Gallegos, representante del Club GM Bobby Fischer, ocupa la primera posición de la clasificación general del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Ajedrez Tuchtlán, luego de acumular 8.5 puntos después de siete jornadas disputadas.

La lucha por los siguientes puestos se mantiene cerrada: Miguel Monjaraz, del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas; Moisés Flores, del GM Bobby Fischer, y Tomás Cañaveral, del Club Carlos Torre, registran 6.5 unidades cada uno y aparecen en segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente.

Pelean por escalar

La quinta posición del campeonato corresponde al ajedrecista Liam Ramírez, representante del Club Carlos Torre, con 5.5 puntos. Por su parte, Mauricio Mancilla y Franklin Ramírez, ambos representantes del Carlos Torre, suman 4.5 cada uno y se ubican en sexto y séptimo lugar.

Gabriel Garrido, del GM Bobby Fischer, ocupa el octavo puesto con 3.5 unidades, mientras que Maximiliano Burgos, del Carlos Torre, completa la clasificación en la novena posición con 3 puntos.

El certamen, válido para Elo FIDE, se celebra en las instalaciones del Gercity Club, bajo formato “round robin” a doble vuelta, con dos partidas por jornada a ritmo de 30 minutos, más 30 segundos de incremento por jugada. Como árbitro oficial nacional funge Edén López Martínez, quien es también el promotor de este evento de alto nivel.

Finalmente, es oportuno recordar que el campeón se llevará un estímulo económico de 2 mil pesos y trofeo, mientras que para el subcampeón, la recompensa será de mil 500 pesos y trofeo, y para el tercer lugar, mil pesos y trofeo.