Gonzalo del Carpio lidera la Liga Tuchtlán

Con una cosecha de 3 puntos luego de las primeras dos fechas celebradas, Gonzalo del Carpio lidera la clasificación general del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ajedrez Tuchtlán.

Esto fue dado a conocer por Edén López Martínez, presidente del campeonato profesional, quien informó que el representante del Club GM Bobby Fischer ha hecho valer su condición de favorito sumando tres victorias, ante José Miguel Monjaraz, Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres y Liam Caleb Ramírez Hernández.

En la segunda posición figura Miguel Monjaraz, del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, también con 3 unidades, mientras que el tercer lugar es para Moisés Flores, del Club GM Bobby Fischer, con 2.5.

En el cuarto se ubica Mauricio Mancilla, del club Carlos Torre, y completando el Top 5 aparece su compañero de equipo, Maximiliano Burgos, ambos con 2 puntos.

Cabe recordar que el campeonato del deporte ciencia cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac). Además, es válido para Elo FIDE estándar.

La jornada 3 del Torneo Apertura 2016 se disputará el sábado 13 de junio, en las instalaciones del Gercity Club, en Tuxtla Gutiérrez.