Gonzalo del Carpio se coloca de líder

Gonzalo del Carpio Gallegos se colocó líder de la Liga Profesional de Ajedrez Tuchtlán, que puso en marcha su Torneo Apertura 2026 con una candente jornada 1 celebrada en las instalaciones del Gercity Club de esta capital.

El otrora campeón de este certamen, venció con piezas negras y en su primer duelo a uno de los jugadores más fuertes del certamen, José Miguel Monjarás Pérez.

Para su segundo duelo, utilizando piezas blancas, venció al niño prodigio del deporte-ciencia, Tomás Emmanuel Cañaveral Sánchez, para así sumar sus primeros dos puntos de la temporada.

El otro jugador que brilló en la primera ronda del campeonato fue Moisés Flores Ramos, quien venció en su primera partida con piezas negras a Mauricio Jiménez Mancilla, mientras que en su segundo encuentro, utilizando piezas blancas, derrotó a Maximiliano Rafael Burgos Santiago, llegando también a dos puntos.

Al respecto, es oportuno mencionar que las partidas fueron vigiladas por el árbitro nacional y organizador del torneo, Edén López Martínez, recordando que es válida para Elo FIDE Estándar.

Próximas partidas

Es importante recordar que este campeonato se disputará a lo largo del 2026, por lo que no se conocerá al campeón sino hasta el 19 de septiembre, luego de que se hayan completado las 10 jornadas bajo sistema “round robin” a doble vuelta. Al respecto, habrá un premio de 2 mil pesos y trofeo al campeón, mil 500 pesos y trofeo al subcampeón y de 1,000 pesos y trofeo al tercer lugar general.

La fecha 2 del campeonato se celebrará el próximo sábado 16 de mayo, nuevamente en en Gercity Club, en horario de 4:00 a 8:00 de la noche.