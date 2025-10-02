Gordos FC conquista el bicampeonato en la MLS

El cuadro de Gordos FC volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia de la Liga Palapa de Futbol 7, al conquistar de manera consecutiva el título del Torneo MLS. En una final intensa, celebrada en las instalaciones de Futbol Total EBC, los actuales campeones repitieron la hazaña al superar a Carpios FC, rival con el que ya habían disputado el partido definitivo en la edición anterior.

La expectativa era alta, pues Carpios FC llegaba con un objetivo claro: cobrarse la revancha después de haber caído en la final pasada. Con un plantel reforzado y la experiencia de aquel revés, se perfilaba como un adversario que podía romper la hegemonía de Gordos FC. Sin embargo, la historia terminó por repetirse, con un desenlace que volvió a coronar a los mismos protagonistas.

El desarrollo del encuentro dejó claro que Gordos FC no estaba dispuesto a soltar la corona. Con orden defensivo, presión alta y una delantera letal, se adueñaron del balón desde el silbatazo inicial. La contundencia apareció temprano gracias a Jeriel Bistrain, quien se convirtió en la figura del encuentro con una actuación determinante.

Llegó el primero

Al minuto 12, Bistrain abrió el marcador con un disparo que dejó sin opciones al guardameta rival. Diez minutos más tarde repitió la dosis para ampliar la ventaja y colocar a su equipo en una posición privilegiada. Su doblete no solo llenó de confianza a Gordos FC, sino que también golpeó anímicamente a un Carpios que no encontraba claridad en el ataque.

La oportunidad más clara para los subcampeones llegó en un penalti a favor que pudo cambiar la historia. Roberto Carpio, emblema del equipo y jugador más reconocido de la escuadra, tomó la responsabilidad, pero su disparo salió desviado. Esa falla terminó por convertirse en un punto de quiebre, ya que apagó el ímpetu de su plantel y fortaleció la moral de los rivales.

Celebración

Gordos FC no perdonó y, con el reloj marcando el minuto 33, Sebastián Aguilar apareció para sentenciar el marcador. Con un tanto bien ejecutado, selló el 3-0 definitivo que desató la celebración en la banca y en las gradas, donde los seguidores del bicampeón festejaron el logro de su escuadra.

A pesar del esfuerzo, Carpios FC no logró encontrar la fórmula para vulnerar la defensa rival. Su sed de venganza quedó en un intento frustrado, en gran parte porque su elemento más importante no tuvo la noche esperada. La falta de inspiración de Roberto Carpio contrastó con la brillantez de los goleadores rivales, inclinando la balanza a favor de su contrincante.

Con este triunfo, Gordos FC no solo aseguró el campeonato, sino que se consolidó como una de las escuadras más dominantes de la Liga Palapa en los últimos años. El bicampeonato refleja la solidez de su proyecto, la unión de sus jugadores y la capacidad de mantener un estilo de juego efectivo en instancias decisivas.

Con el bicampeonato en sus manos, Gordos FC seguirá marcando la pauta en busca de un dominio que, por ahora, parece no tener rival a la altura.