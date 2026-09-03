Gordos FC conquista el Torneo MLS

Gordos FC se quedó con el título del Torneo MLS de la Liga Palapa Fut 7 después de protagonizar una final llena de emociones ante Aveich, en un encuentro que tuvo goles, remontadas, dramatismo y una definición desde el punto penal que mantuvo a la afición al filo de la butaca.

El duelo comenzó con Aveich tomando la iniciativa y rápidamente reflejando su dominio en el marcador. Óscar Penagos apareció al minuto 8 para colocar el 1-0, mientras que Fidel Herrera Martínez amplió la ventaja al 15, poniendo a su equipo con una cómoda diferencia.

Gordos FC, sin embargo, reaccionó de inmediato y encontró en Jeriel Bistrain a su principal referente ofensivo. El atacante marcó al minuto 12 para animar a su equipo, y volvió a hacerlo al 18, en una noche en la que consiguió completar su triplete con una anotación al 25.

Doblete

Fidel Herrera Martínez había vuelto a anotar al minuto 17, con lo que Aveich se recuperaba y colocaba en el marcador el 3-2. El intercambio de golpes convirtió la final en un auténtico duelo de ida y vuelta.

Aveich consiguió ampliar nuevamente su ventaja gracias a Óscar Penagos, quien firmó su segundo tanto de la noche al minuto 35 para colocar el 4-2 y acercar a su escuadra al campeonato.

Parecía que el título tenía dueño, pero Gordos FC se negó a bajar los brazos. Jeriel Bistrain completó su gran actuación ofensiva y alentó a los suyos con su tercer gol de la noche, manteniendo con vida a Gordos FC en los minutos finales.

Último suspiro

Cuando el reloj se acercaba al desenlace, llegó el momento que cambió por completo el destino del partido. Kenjy Higashi apareció al minuto 40 para colocar el 4-4 y enviar la gran final directamente a la definición desde los tiros penales.

Con el empate en el tiempo regular, ambos equipos tuvieron que jugarse el campeonato desde los once pasos. Fue entonces cuando apareció la figura de “Tele”, guardameta de Gordos FC, quien se convirtió en el héroe de la noche.

El arquero detuvo dos disparos durante la tanda, mientras que un tercer cobro de Aveich terminó estrellándose en el poste. Del otro lado, Gordos FC consiguió convertir uno de sus lanzamientos y terminó imponiéndose por 1-0 en la definición.

Así, después de remontar una y otra vez durante el encuentro y resistir hasta el último segundo, Gordos FC se quedó con el título del Torneo MLS de la Liga Palapa Fut 7.

La final dejó como saldo una exhibición de entrega por parte de ambos conjuntos. Aveich tuvo el campeonato en sus manos en distintos momentos del partido, pero Gordos FC demostró capacidad de reacción y nunca dejó de competir.

Más allá del resultado, la gran final regaló una noche memorable para los aficionados que se dieron cita, con ocho goles durante el tiempo regular y una definición desde el punto penal que terminó coronando a Gordos FC.