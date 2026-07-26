Goulart busca avanzar entre los novatos

Cada carrera ha dejado una enseñanza para Luis Goulart en su temporada de debut dentro de Trucks México Series y con la séptima fecha en puerta, el piloto de HO Speed Racing buscará convertir la experiencia acumulada en un resultado que le permita escalar posiciones.

Al volante de la “truck” 11 de Prime Sports, Goulart enfrentará el Súper Óvalo Potosino con el objetivo de dejar atrás los contratiempos sufridos durante la campaña y confirmar el ritmo mostrado en diferentes jornadas.

El joven competidor ocupa el quinto lugar del Campeonato de Novatos y considera que las próximas dos fechas serán fundamentales para cerrar con fuerza la temporada regular. “Sabemos que tenemos el potencial para estar más arriba. El óvalo de San Luis Potosí será una prueba difícil por lo corto del trazado”, señaló.

Respaldado por el equipo técnico de HO Speed Racing, buscará completar una carrera inteligente, pelear por los primeros lugares y continuar su adaptación a la categoría.