Goulart: del simulador a desafiar el óvalo

Con una historia poco convencional en el Automovilismo, Luis Goulart se abre paso en Trucks México Series como parte de la nueva generación de pilotos que salen del simulador y llegan a las carreras en la vida real.

El conductor del HO Speed Racing, de origen brasileño, jugó Futbol hasta los 20 años, pero encontró su rumbo al estudiar ingeniería mecánica, rodearse de apasionados del deporte motor y dar el salto a las pistas en 2021.

“Soy muy apasionado en el deporte y en mi vida. No tengo miedo de demostrar esa pasión al volante, siento que eso caracteriza mucho al brasileño”, aseguró.

En entrevista para “Cuarto Poder”, compartió cómo a sus 27 años debutó profesionalmente y hoy, gracias al respaldo de la escudería de Hugo Oliveras, vive su primera temporada completa en la categoría.

“Cumplir tu sueño detrás del volante de un coche de carreras es algo increíble”, recuerda sobre aquella primera carrera en Querétaro que marcó su camino en las pistas.

Un lustro al volante

En apenas cinco años, Goulart ha enfrentado retos que lo han fortalecido, desde conquistar el título de novatos en la TC-2000 hasta debutar en Trucks México Series. Antes de cada competencia, su preparación mental es clave. “Me gusta escuchar música country, me relaja bastante y me motiva”, contó.

Esa misma mentalidad lo acompaña rumbo a la fecha 2 del campeonato, en Chiapas, el próximo domingo, en un circuito que exige respeto, especialmente en su desafiante curva dos.

En este sentido, Goulart reconoce el impulso que representa la afición chiapaneca, cuya pasión lo inspira a dar su mejor versión. “Mientras más gente tengamos ahí arriba, más me motiva a dar un gran espectáculo”, dijo.

Objetivos definidos

Consciente del alto nivel de la categoría, señaló que tiene claro su objetivo como uno de los nuevos valores. “Mi meta es pelear el campeonato de novatos”, afirmó el piloto de Prime Sports, Pinturas Acuario y HO Speed Racing, y añadió que la apuesta para lograrlo estará cimentada en la constancia, sumando puntos, en un sistema competitivo que premia la regularidad.

Apasionado y sin temor a demostrarlo al volante, Goulart representa una nueva cara del Automovilismo, donde la tecnología, la disciplina y la valentía se combinan en el campeonato de desarrollo de Nascar México Series