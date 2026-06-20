Goulart, en busca de su revancha

Luis Goulart intentará dejar atrás el mal resultado registrado en Aguascalientes, donde tuvo que abandonar la quinta fecha de la Trucks México Series 2026 luego de verse involucrado en un choque múltiple al inicio de la carrera.

Actualmente se encuentra en el lugar 16 de la clasificación general con 146 unidades, un puesto menos respecto al estado anterior del certamen. Además, en la lucha por el Novato del Año, el sudamericano aparece en el sexto peldaño.

El propio piloto reconoció que no ha tenido fortuna en esta pista, pero dejó claro que el equipo debe cambiar rápidamente el enfoque para lo que viene.

“El año pasado tampoco nos fue bien, ahora también tuvimos un incidente en ‘pits’, no fue mi culpa, pero así son las carreras y aunque te quites te toca. Así es esto y a voltear la página lo más rápido posible”, señaló.

Campaña irregular

La campaña 2026 ha sido irregular para Goulart. En la apertura, que tuvo lugar en el Súper Óvalo Potosino, consiguió el puesto 11; posteriormente, en Chiapas, registró su mejor resultado del año al terminar octavo. En Tulum abandonó por un contacto múltiple, mientras que en la cuarta fecha finalizó en el sitio 19 tras sufrir problemas con su camioneta.

El siguiente reto para Luis Goulart será el próximo 27 de junio, cuando se dispute la sexta fecha de la Trucks México Series 2026 en el autódromo de Querétaro, escenario en el que buscará recuperar terreno dentro del campeonato.